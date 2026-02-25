Nuova caserma dei carabinieri A maggio demolizione dell’edificio

Il Comune ha deciso di demolire l’ex caserma dei carabinieri a causa dello stato di degrado dell’edificio. La demolizione, prevista tra due mesi, permetterà di fare spazio a una nuova struttura più moderna e sicura. I lavori inizieranno a maggio e si concluderanno entro la fine del 2027, quando sarà pronta la nuova caserma. La comunità aspetta con interesse i risultati di questo intervento.

Tra due mesi sarà abbattuta l’ex caserma dei carabinieri per edificarne una nuova e funzionale che sarà pronta a fine 2027. Ieri a Lucca si è tenuto l’incontro per definire il progetto esecutivo con il colonnello Michele Lastella, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, insieme al sindaco Bruno Murzi, al vicesindaco Andrea Mazzoni, al dirigente dei lavori pubblici Simone Pedonese e ai progettisti incaricati. "Un confronto tecnico e istituzionale per entrare nel dettaglio della progettazione e procedere con determinazione verso la fase esecutiva" specifica Murzi. Il percorso di recupero dell’immobile è stato avviato dopo la chiusura forzata della struttura alla fine del 2022 per inagibilità, col trasferimento dei carabinieri a Querceta: adesso l’intenzione è di partire a breve con la gara d’appalto per la demolizione dell’edificio sulla via Provinciale prevista tra circa due mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

