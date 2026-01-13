Milano pronta la demolizione del primo edificio sotto inchiesta | quasi 5mila famiglie sospese

A Milano è iniziata la demolizione del primo edificio sotto inchiesta, situato in via Fauchè. L'edificio, progettato su tre piani con uno interrato, era stato classificato come ristrutturazione, ma i giudici hanno evidenziato che si trattava di una nuova costruzione. Quasi 5.000 famiglie sono coinvolte in questa situazione di incertezza, mentre si prosegue con le verifiche e le operazioni di demolizione.

Era progettato su tre piani, di cui uno interrato, l'edificio di via Fauchè. Ed era stato classificato come ristrutturazione nonostante fosse - come hanno evidenziato i giudici- una nuova costruzione. La demolizione del cantiere sarà un caso pilota che potrebbe aprire nuovi scenari su altre situazioni simili in città, con cantieri bloccati e oltre 4.500 famiglie sospese in un limbo, col timore di perdere per sempre soldi e appartamenti già pagati e mai consegnati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, pronta la demolizione del primo edificio sotto inchiesta: quasi 5mila famiglie sospese Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, presidio di ‘Famiglie sospese’ a un anno dal sequestro del cantiere di Scalo House Leggi anche: Inchiesta urbanistica a Milano, le "famiglie sospese" davanti al Tribunale: "Siamo gli unici condannati" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso urbanistica a Milano: il Comune ordina la demolizione del palazzo di via Fauché. Milano, pronta la demolizione del primo edificio sotto inchiesta: quasi 5mila famiglie sospese - Sarà un cantiere in via Fauchè il primo a essere abbattuto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre Jessica Moretti, perché ora rischia il carcere: «C'è poca gente, fanne entrare ... msn.com

Urbanistica a Milano, ordine di demolizione del primo palazzo (abusivo) costruito con la sola Scia. Palazzo Marino: “Un atto dovuto” - Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, palazzo Marino ha emesso l'ordine di abbattimento per la palazzina nel cortile di via Fauchè ... lanotiziagiornale.it

Urbanistica Milano, il Comune ordina di abbattere il palazzo di via Fauchè - L’intervento è “nuova costruzione”, non ristrutturazione: arriva il primo ordine di ... affaritaliani.it

Messico, pronta la squadra che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina puntodincontro.mx/2026/01/12/mes… #ItaliaMessico @ItalyinMEX @ITAMexico_ @iicmessico @CamaraItaliaMx @comitesmessico @LaDanteCDMX @AArteFlorencia @arimricercatori @ x.com

MEDITAZIONE – Fondazione Maitreya Milano è pronta ad accogliervi per i nuovi incontri di meditazione Vipassana! Per partecipare basta iscriversi sul nostro sito maitreyamilano.it Vi aspettiamo oggi in via Cenisio 5 in questi orari: • 19.00-20.30 solo in presen - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.