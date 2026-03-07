Al via le Paralimpiadi invernali 2026 all’Arena di Verona

Le XIV Paralimpiadi invernali sono state inaugurate all’Arena di Verona, segnando l’inizio della competizione dopo la fine dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. L’evento ha coinvolto atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi in varie discipline sportive dedicate a persone con disabilità. La cerimonia ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti delle istituzioni.

Sono ufficialmente iniziate all'Arena di Verona le XIV Paralimpiadi invernali, dopo la conclusione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura, intitolata "Life in Motion", ha trasformato l'anfiteatro veronese in un grande spettacolo dedicato allo sport paralimpico. Nel parterre erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima di raggiungere l'Arena, Mattarella ha incontrato il disegnatore Milo Manara, che gli ha donato un'opera raffigurante «una Repubblica giovane».

