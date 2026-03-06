Iniziano le Paralimpiadi invernali Inaugurazione nell' Arena di Verona

Sono iniziate le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con la cerimonia di inaugurazione svoltasi questa sera nell’Arena di Verona. Alla manifestazione ha partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha assistito all’evento insieme agli atleti, agli organizzatori e agli ospiti presenti. La cerimonia ha dato il via ufficiale alle competizioni che si terranno fino a fine marzo.

Cominciano le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Stasera l'inaugurazione nell'Arena di Verona, presente il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcune competizioni hanno già avuto inizio, per la rassegna che terminerà il 15 marzo. È la quattordicesima edizione con un primato in tema di numero di atleti: 655 fra cui 42 italiani. Si assegnano 79 titoli olimpici.