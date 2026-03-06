Paralimpiadi Invernali 2026 la cerimonia d’apertura questa sera all’Arena di Verona

Questa sera all’Arena di Verona si tiene la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L’evento segna l’inizio ufficiale delle competizioni che coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge nel centro di Verona e rappresenta il momento di apertura delle gare sportive. La cerimonia, che inizia questa sera, è un momento chiave delle Paralimpiadi.

MilanoCortina, 6 marzo 2026 – Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Dopo il grande spettacolo offerto dalle Olimpiadi invernali, tocca ai Giochi Paralimpici, che da domani e fino al 15 marzo accompagneranno gli italiani. Grande attesa per lo spettacolo inaugurale, che per la prima volta si terrà in un sito patrimonio Unesco (l'Arena di Verona, tra l'altro, ha già ospitato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi). Ecco orario dello show, ospiti attesi e dove vedere l'evento in tv e streaming.

Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia

