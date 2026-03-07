Al via i lavori per la manutenzione dei marciapiedi la road map | si parte da via Giordano Bruno

Da lunedì 9 marzo iniziano i lavori di manutenzione dei marciapiedi in diverse zone di Falconara Marittima, con un intervento che partirà da via Giordano Bruno. La provincia ha annunciato un nuovo programma di interventi volto a risanare e migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali, coinvolgendo varie aree della città. L’obiettivo è rendere più sicuri e accessibili i marciapiedi per i cittadini.

Il primo intervento riguarderà come già visto via Giordano Bruno, dove si procederà alla chiusura delle buche create dalla rimozione di alcune ceppaie e al ripristino della pavimentazione adiacente. Il programma di lavori interesserà poi diversi punti della città. Nella già citata via Matteotti, sia sul lato Valle sia sul lato Bignamini, è previsto il rifacimento completo dei marciapiedi con nuova finitura in conglomerato bituminoso. In via Palombina Vecchia sono programmati interventi di rifacimento superficiale in asfalto nel tratto compreso tra il civico 3 e l'incrocio con via Marche e in corrispondenza del civico 58, all'altezza della pensilina del bus.