Manutenzione dei marciapiedi in città | lavori in varie fasi cambia la viabilità

Il Comune di Ferrara inizia mercoledì 18 i lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Edmondo de Amicis a Pontelagoscuro, causando modifiche alla viabilità locale. Durante i lavori, alcune strade saranno temporaneamente chiuse o regolamentate per permettere agli operai di intervenire in sicurezza. La modifica alla circolazione interesserà principalmente l’area tra viale Girolamo Savonuzzi e corso del Popolo. Le operazioni si svolgeranno in più fasi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità dei marciapiedi.

La prima fase interesserà il tratto da viale Savonuzzi a via Mulino del Po, con interruzione del transito (eccetto autorizzati). Saranno ammessi, nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di fermata su entrambi i lati.