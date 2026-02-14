Autostrade per l’Italia inizieranno i lavori nella Galleria Vinci tra lunedì e martedì, per eseguire interventi di manutenzione. Durante le operazioni, la strada sarà chiusa al traffico e si prevedono disagi per chi viaggia in zona. La chiusura durerà alcuni giorni e cambierà le possibilità di accesso alla zona.

CUPRA MARITTIMA (Ascoli) Dalla notte tra lunedì e martedì uomini e mezzi di Autostrade per l’Italia popoleranno l’interno della galleria Vinci. Infrastruttura dell’ A14, tra Pedaso e Grottammare, che il 4 aprile 2024 fu gravemente danneggiata da un incendio generato dallo scontro di un mezzo pesante. All’epoca le lavorazioni per la messa in sicurezza furono fatte in tempi record, era primavera e l’A14 doveva essere liberata in tempo per i ponti del 25 Aprile e del Primo maggio. Furono posate centine in acciaio a protezione della calotta mangiata dalle fiamme, furono installati impianti nuovi, rifatte pavimentazione e verniciatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lavori nella Galleria Vinci. Via da martedì, la road map

La Prefettura di Monza ha convocato oggi i sindaci dei comuni interessati dai cantieri di Pedemontana, in vista dell’avvio dei lavori sulle tratte B2 e C.

Arezzo, con la road map e lo scontro diretto, si prepara a affrontare il percorso verso la Serie B.

