A testa alta la serie con Sabrina Ferilli su Canale 5 con una preside vittima di revenge porn | quando il video privato finisce in rete la scuola diventa il teatro del giudizio collettivo sulla vita intima

Da mercoledì 7 gennaio, Canale 5 propone la fiction

Canale 5 trasmette da stasera, mercoledì 7 gennaio, la fiction "A testa alta – Il coraggio di una donna" con Sabrina Ferilli nel ruolo di Virginia Terzi. La protagonista interpreta una preside di liceo che vede la propria reputazione professionale compromessa dalla pubblicazione online di un video intimo diffuso senza autorizzazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

