Quando tutto diventa prestazione | La società della performance al Teatro Gioia

Una riflessione su un mondo che richiede una performance continua e che a ogni età ci chiama a essere continuamente performanti.Ce la propone attraverso i linguaggi del teatro la classe 3AS del Liceo "Gioia" di Piacenza che mercoledì 14 gennaio alle ore 20,30 al Teatro Gioia sarà protagonista di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

