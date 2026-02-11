Avellino sconfitta e silenzio | dopo il 3-1 col Frosinone microfoni spenti al Partenio

Dopo la sconfitta di 3-1 contro il Frosinone, i giocatori dell’Avellino sono usciti dal campo in silenzio. La società ha deciso di chiudere i microfoni e non concedere interviste fino alla prossima partita con il Pescara, prevista per il 15 febbraio. La tensione si percepisce nell’aria, mentre i tifosi si chiedono come l’Avellino possa reagire a questa fase difficile.

