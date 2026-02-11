Avellino sconfitta e silenzio | dopo il 3-1 col Frosinone microfoni spenti al Partenio
Dopo la sconfitta di 3-1 contro il Frosinone, i giocatori dell’Avellino sono usciti dal campo in silenzio. La società ha deciso di chiudere i microfoni e non concedere interviste fino alla prossima partita con il Pescara, prevista per il 15 febbraio. La tensione si percepisce nell’aria, mentre i tifosi si chiedono come l’Avellino possa reagire a questa fase difficile.
Avellino perde 1-3 in casa contro il Frosinone. Poi la società chiude i microfoni: silenzio stampa fino alla partita con il Pescara del 15 febbraio. Decisione comunicata a fine gara, senza passaggi intermedi.Il campo ha già detto tuttoIl campo aveva appena finito di parlare. Due gol nel primo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino-Frosinone (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00)
Questa sera alle 20:00 all’Partenio si gioca il match tra Avellino e Frosinone.
