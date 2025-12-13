La Reggiana gioca il Padova vince | sconfitta che brucia al Città del Tricolore

La Reggiana affronta il Padova in una sfida combattuta al Città del Tricolore, che si conclude con una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. Nonostante le occasioni create, i padroni di casa non riescono a trovare il gol e devono accontentarsi di un risultato che, secondo molti, avrebbe potuto essere diverso.

Reggio Emilia, 13 dicembre 2025 – Dopo il prezioso successo di Mantova, la Reggiana cade in casa ma va subito detto che non meritava assolutamente la sconfitta, anzi: anche il pari sarebbe stato stretto se si contano le occasioni di una e dell’altra. Vince il Padova 2-1. Nel primo tempo Gondo al 12’ sfiora il gol, e dopo altre buone azioni a passare è però il Padova (che per la prima volta schierava il Papu Gomez titolare): al 36’, sugli sviluppi di una punizione, Sgarbi segna di testa. Prima della pausa Bertagnoli può pareggiare, ma calcia alto da ottima posizione. Il gol del pari arriva subito dopo l’intervallo: un eurogol di Reinhart, stop di petto e destro sotto l’incrocio al volo da lontanissimo. Sport.quotidiano.net

