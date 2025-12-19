Le infinite possibilità del giornalismo

Il giornalismo è un universo in continua evoluzione, ricco di opportunità e nuove frontiere da esplorare. Il recente aggiornamento del sito de il manifesto riflette questa dinamicità, mettendo in evidenza contenuti innovativi e il talento delle sue persone. Un passo avanti verso un'informazione sempre più coinvolgente e accessibile, capace di adattarsi alle sfide di un mondo in rapido cambiamento.

