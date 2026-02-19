I Concerti dell' Accademia del Buon Talento - recital pianistico

Il concerto dell’Accademia del Buon Talento si è tenuto a causa di una richiesta crescente di eventi culturali in città. Il primo recital della stagione 2026 ha visto protagonista il giovane pianista Jacopo Scaccini, che ha eseguito brani di Bach, Beethoven, Mozart e Ravel. La serata si è svolta nel teatro comunale pieno di appassionati, pronti ad ascoltare le interpretazioni di Scaccini. Il pubblico ha mostrato grande entusiasmo, apprezzando la capacità del musicista di trasmettere emozioni attraverso le note. La stagione continuerà con altri appuntamenti fino a maggio.

Si apre la Stagione Concertistica 2026 dell'Accademia del Buon Talento.Il primo appuntamento vedrà protagonista il pianista Jacopo Scaccini, in un programma che attraversa alcune delle vette della letteratura pianistica, da Bach e Beethoven, da Mozart a Ravel.Un inizio che rappresenta pienamente.