Stop al gas russo da dove arriva oggi l’energia in Italia e quali forniture aumenteranno

Dopo la decisione dell’Unione europea di fermare le importazioni di gas russo, l’Italia si trova a dover cercare alternative per l’energia. Le forniture provenienti da altri paesi aumenteranno, ma la transizione non sarà immediata. Intanto, i tecnici lavorano per garantire la continuità di approvvigionamento, mentre le autorità cercano di gestire i nuovi equilibri energetici.

L’ Unione europea ha deciso lo stop alle importazioni di gas russo. Chiudere i gasdotti però non è facile come girare la manopola di un fornello. Per questo lo stop alle forniture di gas dalla Russia avverrà per tappe, in un percorso graduale. Con la fine dell’import di gas naturale liquefatto russo, il Gnl, si apre una domanda: quale altro gas utilizzerà l’Ue per riscaldare gli edifici e alimentare l’industria? Che succede con lo stop al gas russo. Il calendario stabilito dall’Unione europea prevede step progressivi: da questa prima metà del 2026 comincia a entrare in vigore il divieto di importazioni di Gnl russo, entro il 30 settembre 2027 è previsto il termine ultimo per eliminare gradualmente tutte le importazioni di gas via gasdotto dalla Russia ed entro la fine del 2027 è fissato anche l’obiettivo di eliminare le importazioni di petrolio russo e dei suoi derivati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Consiglio Europeo ha approvato ufficialmente il regolamento che vieta le importazioni di gas russo a partire dal 2027.

L’Italia e l’Europa sono attualmente dipendenti dal gas importato dagli Stati Uniti, un cambiamento rispetto alla precedente dipendenza dalla Russia.

