Bologna dal 10 al 18 gennaio i pacchi mai consegnati o ritirati si vendono a 2,50 euro all’etto

A Bologna, dal 10 al 18 gennaio, un’opportunità unica: i pacchi mai consegnati o ritirati si vendono a soli 2,50 euro all’etto. Ogni scatola sigillata racchiude sorprese di ogni genere, provenienti da tutta Europa, con un totale di 4 tonnellate di merce disponibile. Una vendita speciale che trasforma l’imprevisto in un’occasione da non perdere, ricca di possibilità e mistero.

Ogni pacco sigillato è un piccolo “pozzo” di possibilità, pronto a stupire grandi e piccoli. E per soli 2,50 euro all’etto, i clienti potranno portarsi a casa (rigorosamente a scatola chiusa) pacchi mai consegnati o mai ritirati provenienti da tutta Europa, con una disponibilità complessiva fino a 4 tonnellate di merce. Perché “Pozzo di San Patrizio”? Nell’immaginario collettivo, il Pozzo di San Patrizio rappresenta una ricchezza nascosta senza fine. È lo stesso spirito che anima l’evento: scendere (metaforicamente) sempre più in profondità per scoprire oggetti inattesi e dare una seconda vita a ciò che era rimasto in attesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

