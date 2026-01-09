Mercosur a Milano trattori in piazza Duca d' Aosta con lo slogan ' Difendiamo il Made in Italy'
A Milano, piazza Duca d'Aosta ha accolto alcune centinaia di trattori e agricoltori italiani in una manifestazione contro l’accordo Mercosur. Con lo slogan
Alcune migliaia di agricoltori e allevatori, a bordo di un centinaio di trattori, provenienti da tutta Italia, hanno invaso piazza Duca d’Aosta a Milano per protestare contro l’accordo Mercosur che prevede il libero scambio tra Ue, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. “Difendiamo il made in Italy”, “A mali estremi, estremi rimedi2 e “la Terra chiama il governo risponda: stato di crisi”, si legge su alcuni dei cartelli portati dai dimostranti. La manifestazione è promossa da Riscatto agricolo Lombardia, Coapi e Associazione Agricoltori e Pescatori italiani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
