Mercosur trattori bloccano il traffico a Milano | No all’accordo difendiamo il Made in Italy

A Milano, numerosi trattori si sono radunati in piazza Duca d’Aosta per protestare contro l’accordo tra l’UE e il Mercosur. La manifestazione, organizzata da gruppi locali, mira a esprimere opposizione alle trattative commerciali ritenute dannose per il settore agricolo italiano e il Made in Italy. La protesta si inserisce nel più ampio dibattito sulla sostenibilità e l’impatto delle politiche commerciali europee.

Milano, 9 gennaio 2026 – Sono oltre un centinaio, secondo i promotori della manifestazione, i trattori che stanno bloccando il traffico a Milano, in piazza Duca d’Aosta, per dire “no” al trattato tra la Ue e il Mercosur. Gli agricoltori si sono dati appuntamento nel piazzale che ospita la sede del Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla Stazione Centrale, suonando i clacson e sventolando bandiere tricolori. Ad organizzare la manifestazione il movimento Riscatto agricolo Lombardia e l'intero Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani. L'evento, spiegano, ha l'obiettivo di denunciare la crisi che colpisce l'intera filiera alimentare e la società italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercosur, trattori bloccano il traffico a Milano: “No all’accordo, difendiamo il Made in Italy” Leggi anche: Milano: trattori bloccano il traffico intorno alla stazione centrale Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Macron sotto pressione mentre la protesta degli agricoltori nel Mercosur blocca il traffico a Parigi; Parigi, trattori sotto la Tour Eiffel; La protesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel; Domani i trattori in piazza a Milano. Torna in bilico il sì al Mercosur. Mercosur, trattori bloccano il traffico a Milano: la protesta contro il via libera dell'Ue all'accordo - A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. msn.com

I trattori bloccano il traffico a Milano contro il trattato Mercosur: scaricate balle di fieno davanti alla stazione Centrale - La mobilitazione contro la firma del trattato che «favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani». milano.corriere.it

Trattori bloccano traffico a Milano contro il trattato Mercosur - A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. msn.com

A #Milano i #trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il #Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fi x.com

Trump rilancia i titoli della difesa; Macron attacca Trump: “Basta neocolonialismo”; Istat, disoccupazione ai minimi; Giorgetti e le spese militari: “Scostamento possibile, decideranno le Camere”; Tutti vogliono i Btp italiani; I trattori contro il Mercosur; Dazi Usa, d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.