Agguato a Marano vecchio boss del clan Nuvoletta ucciso da un commando armato in strada

Questa mattina a Marano, in via Svizzera all’incrocio con corso Europa, un uomo di 80 anni, noto come Castrese Palumbo e chiamato “svitapierno”, è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua utilitaria. L’uomo, ritenuto un vecchio boss del clan Nuvoletta, è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Momenti di terrore questa mattina a Marano, in via Svizzera, angolo corso Europa. Un uomo, Castrese Palumbo, 80 anni, detto "svitapierno", è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada mentre viaggiava a bordo della sua utilitaria. Un commando armato si sarebbe affiancato alla macchina per poi fare fuoco. Il corpo senza vita della vittima giace adesso nell'abitacolo della macchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia di via Nuvoletta insieme agli uomini della Scientifica. Da un primo esame esterno della salma, sarebbero 12 i colpi d'arma da fuoco che hanno ucciso la vittima. Si tratta di un vecchio boss del clan Nuvoletta, già noto alle forze dell'ordine.