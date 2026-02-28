Un giovane autista di un tir è stato ferito durante un agguato in Italia, quando sono stati esplosi dei colpi contro il suo veicolo. L’incidente è avvenuto in una zona isolata, mentre il conducente stava percorrendo la strada di notte. I proiettili hanno raggiunto il tir, causando lesioni al giovane. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’episodio.

Il rombo del motore e il buio della strada sembravano i compagni di un turno di lavoro come tanti altri, una routine fatta di asfalto e solitudine. Improvvisamente, il silenzio della cabina è stato infranto da un rumore secco, metallico, seguito da una pioggia di cristalli e dal dolore bruciante che ha trapassato i vestiti fino a raggiungere la carne. Non c’era tempo per capire chi o perché stesse mirando a quel gigante di ferro, né per farsi paralizzare dal terrore. Con le mani strette sul volante e il respiro affannato, un giovane uomo ha scelto di non fermarsi, trasformando il proprio mezzo pesante in un’ancora di salvezza e lanciandosi in una corsa disperata contro il tempo per sfuggire a un destino che sembrava già scritto dal piombo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Agguato in Italia, sparano contro il tir: giovane autista raggiunto dai proiettili

Sparano contro un camion e feriscono il 22enne alla guida: il giovane si salva raggiungendo con il tir l’ospedaleLungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana, nel Tarantino, nella sera di ieri 27 febbraio un camion con a bordo un autista di 22 anni è...

Sparano a un uomo a Milano: dopo quasi un anno arrestato l’autista dell’agguato, ancora ricercato il mandanteLa polizia ha arrestato l'autista complice dell'agguato a un imprenditore cinese lo scorso 25 marzo 2025 in via Marsala a Milano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Agguato.

Agguato in un circolo. Sparano con pistole e fuciliArmati fino ai denti, all’alba di ieri, attorno alle 2,30, hanno fatto irruzione nel circolo ricreativo culturale Destiny, in via dei Fossi. Il commando ha esploso due colpi verso il soffitto del ... lanazione.it

Sparano a un uomo a Milano: dopo quasi un anno arrestato l’autista dell’agguato, ancora ricercato il mandanteLa polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP del Tribunale, nei confronti di due cittadini cinesi, ritenuti ... fanpage.it