Un grave episodio di violenza scuote l’Ecuador: l’ex nazionale Mario Pineida, calciatore del Barcelona Sporting Club, è stato vittima di un agguato armato che gli è costato la vita. La tragica notizia riempie di shock e tristezza il mondo dello sport e la comunità locale, evidenziando ancora una volta le complesse sfide di sicurezza che affliggono il Paese.
Sicari armati aprono il fuoco contro un negozio, l'ex nazionale dell'Ecuador Mario Pineida ucciso nell'agguato: aveva 33 anni - Il calciatore Mario Pineida, difensore del Barcelona Sporting Club, è stato ucciso nel ... ilmattino.it
