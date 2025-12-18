Sicari armati aprono il fuoco contro un negozio l' ex nazionale dell' Ecuador Mario Pineida ucciso nell' agguato | aveva 33 anni

Un grave episodio di violenza scuote l’Ecuador: l’ex nazionale Mario Pineida, calciatore del Barcelona Sporting Club, è stato vittima di un agguato armato che gli è costato la vita. La tragica notizia riempie di shock e tristezza il mondo dello sport e la comunità locale, evidenziando ancora una volta le complesse sfide di sicurezza che affliggono il Paese.

