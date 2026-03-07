Agguato a Marano uomo ucciso da un commando armato in via Svizzera

Momenti di terrore questa mattina a Marano, in via Svizzera, angolo corso Europa. Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada mentre viaggiava a bordo della sua utilitaria. Un commando armato si sarebbe affiancato alla macchina per poi fare fuoco. Il corpo senza vita della vittima giace adesso nell'abitacolo della macchina in attesa dell'arrivo dei carabinieri della locale Compagnia di via Nuvoletta, che sono appena arrivati sul posto. Traffico in tilt in tutta la città.