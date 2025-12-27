aggressione choc nel carcere minorile sequestrato e picchiato agente della penitenziaria

Si sono vissute ore di violenza e terrore nel carcere per minorenni di Casal del Marmo, a Roma. Un gruppo di detenuti stranieri ha prima sequestrato un poliziotto penitenziario e lo ha poi selvaggiamente picchiato, ferendo anche un altro agente di servizio. Attualmente a Casal del Marmo c'è una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

