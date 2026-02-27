Picchiato dalla moglie davanti ai figli | uomo si presenta dai carabinieri pieno di lividi e denuncia 25 anni di botte

Un uomo si è presentato ai carabinieri con lividi evidenti sul corpo, denunciando di aver subito violenze dalla moglie per 25 anni. Ha riferito di essere stato picchiato davanti ai figli e di aver vissuto una lunga serie di aggressioni. La sua presenza in caserma è avvenuta la sera precedente, dopo aver deciso di denunciare le violenze subite.

Si è presentato in caserma malconcio e provato dalla sera precedente e una storia difficile da raccontare. Un uomo si è rivolto ai carabinieri denunciando di aver subito per anni violenze da parte della moglie.La vicenda arriva da un comune del Canturino. L'uomo, classe 1969, lavoratore.