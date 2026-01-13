Atti sessuali con una minorenne poi prende a calci i carabinieri | arrestato all’Esp un 24enne

Un uomo di 24 anni di origine egiziana, residente in provincia di Ravenna, è stato arrestato giovedì 8 gennaio all’Esp per aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. Durante l’intervento dei carabinieri, avrebbe opposto resistenza e colpito con calci gli agenti. L'arresto è stato motivato anche da accuse di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al divieto di ritorno nel comune di Ravenna.

Ravenna, 13 gennaio 2026 – E' finito con l'arresto, per l'accusa di atti sessuali con minorenne, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Ravenna, la serata di giovedì 8 gennaio per un ventiquattrenne di origini egiziane residente in provincia e già noto alle forze dell'ordine. L'allarme. Erano passate da poco le 18.30 quando una pattuglia della sezione Radiomobile, a seguito di diverse segnalazioni, è intervenuta al centro commerciale Esp di via Marco Bussato, dove era stata segnalata la presenza di una ragazza in evidente stato di ubriachezza, che veniva importunata da un giovane.

