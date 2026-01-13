Napoli strattona un’anziana e la fa cadere a terra per prenderle la collana | arrestato 46enne
Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito una donna di 77 anni, facendola cadere e ferendola, per sottrarle la collana. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno: l'uomo ha poi fuggito in motorino. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermarlo e di garantire l’assistenza alla vittima.
Avrebbe aggredito una donna di 77 anni in pieno giorno, facendola cadere a terra e provocandole ferite, per poi strapparle la collana e fuggire in motorino. Per questo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, ritenuto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
