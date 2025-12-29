Giancarlo ad Affari Tuoi accetta l'assegno del dottore contro ogni aspettativa | Sono soldi il finale epico

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo di Affari Tuoi sorprende tutti accettando un assegno di 44mila euro, anche se il montepremi totale era di 300mila euro. La sua scelta, nonostante il pacco contenesse solo 20 euro, ha catturato l’attenzione, dimostrando come a volte le decisioni possano riservare sorprese inaspettate. Un momento che ha lasciato il pubblico e i partecipanti con una riflessione sulla fortuna e le scelte di gioco.

Giancarlo della Regione Puglia firma un finale epico ad Affari Tuoi. Ha deciso di accettare l'offerta da 44mila euro, nonostante i 300mila ancora in gioco: il suo pacco conteneva solo 20 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Angelo ad Affari Tuoi accetta l’offerta del dottore: “Voglio andare sul sicuro”, le parole prima della beffa

Leggi anche: Sofia e il marito ad Affari Tuoi: “Abbiamo due mutui sulle spalle”, fregano il dottore e vincono un ricco assegno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

giancarlo affari tuoi accettaGiancarlo ad Affari Tuoi accetta l’assegno del dottore contro ogni aspettativa: “Sono soldi”, il finale epico - Ha deciso di accettare l’offerta da 44mila euro, nonostante i 300mila ancora in gioco: il suo pacco conteneva solo 20 euro. fanpage.it

giancarlo affari tuoi accettaAffari tuoi nel caos, minaccia choc al Dottore: "Ti lasciamo in mutande". De Martino interviene: "Basta discutere" - Nella nuova puntata del 29 dicembre Giancarlo, accompagnato dalla moglie Raffaella, torna a casa con 44mila euro offerti dal Dottore ... libero.it

giancarlo affari tuoi accettaAffari Tuoi quanto hanno vinto stasera, Giancarlo della Puglia sogna con 200 e 300mila. Poi… - Affari Tuoi stasera, gioca Giancarlo della Puglia A giocare questa sera ad Affari Tuoi è Giancarlo della Puglia, il concorrente protagonista della ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.