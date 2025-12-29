Giancarlo ad Affari Tuoi accetta l'assegno del dottore contro ogni aspettativa | Sono soldi il finale epico
Giancarlo di Affari Tuoi sorprende tutti accettando un assegno di 44mila euro, anche se il montepremi totale era di 300mila euro. La sua scelta, nonostante il pacco contenesse solo 20 euro, ha catturato l’attenzione, dimostrando come a volte le decisioni possano riservare sorprese inaspettate. Un momento che ha lasciato il pubblico e i partecipanti con una riflessione sulla fortuna e le scelte di gioco.
Giancarlo della Regione Puglia firma un finale epico ad Affari Tuoi. Ha deciso di accettare l'offerta da 44mila euro, nonostante i 300mila ancora in gioco: il suo pacco conteneva solo 20 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
