Il 19 gennaio 2026, Affari Tuoi è andato in onda nonostante il lutto personale di Stefano De Martino, suscitando polemiche sulla scelta della Rai di trasmettere la trasmissione in un momento così delicato. La decisione ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, evidenziando le tensioni tra rispetto per il conduttore e le esigenze del palinsesto televisivo.

Affari Tuoi è andato regolarmente in onda il 19 gennaio 2026, nonostante il grave lutto che ha colpito il suo conduttore, Stefano De Martino. Proprio in quelle ore, infatti, è emersa la notizia della morte di Enrico De Martino, padre del noto presentatore Rai. La decisione dell’azienda pubblica di trasmettere comunque la puntata ha scatenato una forte polemica, soprattutto sui social network. Affari Tuoi trasmesso nonostante il lutto di Stefano De Martino. La puntata incriminata di Affari Tuoi non era in diretta: era stata registrata il 14 gennaio 2026, come indicato da un semplice sottopancia apparso in apertura con la dicitura “Puntata registrata il 14 gennaio”. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Affari Tuoi in onda il giorno del lutto di Stefano De Martino: polemiche sulla scelta Rai, ecco cosa è successo

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: il sottopancia Rai divide e scatena le polemicheNel giorno del lutto per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, Affari Tuoi è stato trasmesso regolarmente su Rai 1, senza messaggi di cordoglio.

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: la scelta della Rai divide il pubblicoIn un giorno di lutto per Stefano De Martino, la Rai ha deciso di trasmettere regolarmente Affari Tuoi, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino, puntata registrata con avviso agli spettatori; De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo; Affari Tuoi in onda stasera nel giorno del lutto per Stefano De Martino – ecco perché; Affari Tuoi, De Martino in onda dopo il lutto e Herbert non si trova.

Affari Tuoi in onda il giorno del lutto di Stefano De Martino: polemiche sulla scelta Rai, ecco cosa è successo - Affari Tuoi è andato in onda il 15 gennaio 2026 nonostante la morte del padre di Stefano De Martino. La scelta Rai scatena polemiche. urbanpost.it

De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo - Il game show dell’access prime time va regolarmente in onda: il palinsesto è confermato, mentre il conduttore affronta un dei momenti più difficili della sua vita. libero.it

La puntata di ieri di «Affari tuoi», registrata da tempo, è andata in onda mentre Stefano De Martino piangeva il padre Enrico, scomparso a 61 anni facebook

#AffariTuoi, la puntata del 18 gennaio: Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero x.com