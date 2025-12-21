La Cina ha appena compiuto un decisivo passo in avanti nel rinnovamento della sua flotta di trasporto militare. Tra i recenti sviluppi, spicca l’introduzione del nuovo aereo Y-15, un modello di cui si conoscono ancora pochi dettagli. Questo velivolo rappresenta un elemento importante nel panorama aeronautico militare cinese, con possibili implicazioni strategiche e operative. Spunta un nuovo aereo militare cinese: cosa sappiamo del colosso dei cieli Y-15.

La Cina ha appena compiuto un decisivo passo in avanti nel rinnovamento della sua flotta di trasporto militare. Sui social d'oltre Muraglia è infatti diventata virale una foto che mostra il decollo di un nuovo aereo che potrebbe diventare il pilastro delle operazioni logistiche dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese. Le immagini e i video che circolano sul web hanno immortalato il primo volo di questo imponente velivolo, un aereo a quattro motori turbopropulsori, caratterizzato da una configurazione aerodinamica avanzata, che lo rende particolarmente adatto a missioni di trasporto in ambienti difficili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

