Ademola Lookman cambia squadra e lascia l’Atalanta. Dopo settimane di trattative, l’attaccante si trasferisce all’Atletico Madrid per 40 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. L’affare è ormai chiuso e l’esterno offensivo si prepara a una nuova avventura in Spagna.

È finito il tormentone. Ademola Lookman lascia l’Atalanta e la Serie A: l’esterno offensivo si trasferisce all’Atletico Madrid per 40 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. La svolta è arrivata nelle ultime ore, **dopo la chiusura definitiva di ogni discorso con il Fenerbahçe, che non ha trovato l’intesa con il club bergamasco. Da lì l’accelerazione finale e l’accordo con i colchoneros. Effetto domino immediato: la cessione di Lookman congela altre uscite a Bergamo. In particolare si chiude la pista Kamaldeen Sulemana, seguito con attenzione da Roma e Napoli. Con Lookman partito, Sulemana resta all’Atalanta. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Lookman all’Atletico Madrid: affare chiuso da 40 milioni

L'Atletico Madrid ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman.

L'Atletico Madrid ha messo gli occhi su Ademola Lookman dell'Atalanta.

