Lookman all’Atletico Madrid | affare chiuso da 40 milioni
Ademola Lookman cambia squadra e lascia l’Atalanta. Dopo settimane di trattative, l’attaccante si trasferisce all’Atletico Madrid per 40 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. L’affare è ormai chiuso e l’esterno offensivo si prepara a una nuova avventura in Spagna.
È finito il tormentone. Ademola Lookman lascia l’Atalanta e la Serie A: l’esterno offensivo si trasferisce all’Atletico Madrid per 40 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. La svolta è arrivata nelle ultime ore, **dopo la chiusura definitiva di ogni discorso con il Fenerbahçe, che non ha trovato l’intesa con il club bergamasco. Da lì l’accelerazione finale e l’accordo con i colchoneros. Effetto domino immediato: la cessione di Lookman congela altre uscite a Bergamo. In particolare si chiude la pista Kamaldeen Sulemana, seguito con attenzione da Roma e Napoli. Con Lookman partito, Sulemana resta all’Atalanta. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Lookman AtleticoMadrid
Atletico Madrid su Lookman, colpo da 40 milioni: si va verso la chiusura
L’Atletico Madrid ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman.
Atalanta, l’Atletico Madrid vuole Lookman ma la Dea chiede più di 40 milioni
L’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Ademola Lookman dell’Atalanta.
SULEMANA ALLA ROMA: Affare BLOCCATO da Lookman | COLPO PAZZESCO
Ultime notizie su Lookman AtleticoMadrid
Argomenti discussi: Lookman all'Atletico Madrid: i dettagli dell'ultima offerta che ha convinto il calciatore; Atalanta, Lookman vicinissimo all'Atletico Madrid; Lookman è vicinissimo alla cessione: le ultime news; Lookman ha scelto l'Atletico Madrid, affare in chiusura con l'Atalanta: superato il Fenerbahce.
Atalanta, 40 milioni. Corriere della Sera (ed. Bergamo): Lookman a un passo dall'AtleticoAdemola Lookman è pronto a lasciare Bergamo. Arrivato nel 2022, quasi giunti al tramonto del calciomercato invernale sarebbe giunto il momento. tuttomercatoweb.com
Lookman Atletico Madrid: cosa manca per chiudere l’operazione con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano. Svelati tutti i dettagli e retroscenaLookman Atletico Madrid: cosa manca per chiudere l’operazione con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano. Svelati tutti i dettagli e retroscena La notizia era nell’aria, ma ora arriva la conferma defin ... calcionews24.com
#Atalanta-#AtleticoMadrid: c'è l'accordo per #Lookman - facebook.com facebook
Dopo la svolta di ieri sera, l’Atletico Madrid e Lookman stanno ultimando i dettagli per concludere la trattativa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.