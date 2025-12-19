Calciomercato Inter accordo con l’Atlético Madrid | Hugo Humanes pronto a dire addio al vivaio nerazzurro
L'Inter chiude un’importante operazione di mercato nel settore giovanile, con un accordo raggiunto con l’Atlético Madrid per Hugo Humanes. Il giovane talento nerazzurro si prepara a lasciare il vivaio interista, consolidando la collaborazione tra i due club e aprendo nuove opportunità per il futuro del calciomercato nerazzurro.
Inter News 24 Calciomercato Inter, operazione in uscita definita per il settore giovanile: accordo con l’Atlético Madrid per Hugo Humanes. In attesa che entri nel vivo il mercato della prima squadra, il calciomercato Inter registra un’operazione già definita in uscita che riguarda il settore giovanile. I nerazzurri hanno infatti raggiunto un accordo con l’ Atlético Madrid per la cessione di Hugo Humanes, promettente centrocampista classe 2007 cresciuto nel vivaio interista. A svelare i dettagli dell’operazione è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il suo profilo X. 🔗 Leggi su Internews24.com
