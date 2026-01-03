Vigili del fuoco Vito Cristino è il nuovo comandante provinciale
Il 1° febbraio segna un cambio di leadership nel comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, con l’ingegner Vito Cristino che assume il ruolo di comandante provinciale. Contestualmente, Pier Nicola Dadone prende il comando del distretto di Cremona, sostituendo l’ingegner Michele Castore. Questi avvicendamenti rappresentano un importante passaggio per le strutture operative e di coordinamento delle forze di soccorso nelle rispettive province.
Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Dal 1° febbraio l’ingegner Pier Nicola Dadone assumerà l’incarico di comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona, al posto dell’ingegner Michele Castore. A Piacenza a prendere il posto dell’ingegner Dadone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
