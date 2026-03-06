Lutto a Quadrelle | scompare il vicesindaco Pietro Picariello rinviata l’assemblea OSAPP al carcere di Avellino

A Quadrelle è deceduto improvvisamente il vicesindaco Pietro Picariello, 38 anni, che ricopriva anche il ruolo di agente della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Avellino. La sua scomparsa ha portato alla rinvio dell’assemblea OSAPP prevista per oggi al carcere di Avellino. La notizia si diffonde nella comunità locale e tra i colleghi delle forze dell’ordine.

Quadrelle (AV), 6 marzo 2026 — È morto improvvisamente Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco di Quadrelle e agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino. La notizia ha raggiunto la comunità irpina nelle stesse ore in cui era previsto, proprio in quel carcere, un incontro sindacale dell'OSAPP — la sua morte ne ha determinato il rinvio. Erano attesi il Segretario Generale Leo Beneduci, il Segretario Regionale Vincenzo Palmieri, il Consigliere Nazionale Emilio Fattorello e il Dirigente Sindacale Orlando Scocca. Tutto sospeso. Picariello lascia la moglie Candida Napolitano, il figlio Giuseppe, i genitori Giuseppe e Giuseppina Miele, il fratello Felice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

