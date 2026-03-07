Acquisto pc e tablet con Carta docente | il 2025 26 è l’anno zero Cosa significa

Lunedì 9 marzo la piattaforma della Carta docente riapre, offrendo ai docenti a tempo indeterminato, con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2026, la possibilità di acquistare PC e tablet con il bonus per formazione e aggiornamento. L’anno scolastico 202526 viene definito come “l’anno zero” per queste agevolazioni, che restano disponibili fino alla fine del ciclo di formazione.

Carta docente: lunedì 9 marzo riapre la piattaforma in cui i docenti a tempo indeterminato, con supplenza al 31 agosto e 30 giugno 2026 e il personale educativo troveranno il bonus per formazione e aggiornamento. Nell'anno scolastico 202526 sarà di 383 euro. L'articolo Acquisto pc e tablet con Carta docente: il 202526 è “l’anno zero”. Cosa significa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Carta docente 2025/26, 383 euro la cifra per docente. Alle scuole 281 milioni per aggiornamento, libri, tablet

Leggi anche: Carta docente, il comodato d’uso dei pc e tablet non sostituisce l’acquisto ogni 4 anni. Sarà di 400 euro? L’ANIEF anticipa 390 euro

