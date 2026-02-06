Carta docente il comodato d’uso dei pc e tablet non sostituisce l’acquisto ogni 4 anni Sarà di 400 euro? L’ANIEF anticipa 390 euro

La Carta del docente potrebbe subire un taglio. Secondo l’ANIEF, l’assegno annuale potrebbe scendere a 390 euro, contro i 500 euro previsti dalla legge 107 del 2015. La differenza deriva dal fatto che il comodato d’uso di pc e tablet non sostituisce l’acquisto ogni quattro anni. La cifra potrebbe quindi essere più bassa di quanto si pensava, creando qualche malcontento tra gli insegnanti.

La Carta del docente cambia valore. L'assegno annuale potrebbe scendere a 390 euro, secondo quanto indicato dall'ANIEF, con una riduzione rispetto ai 500 euro fissati dalla legge 107 del 2015. Il fondo complessivo destinato alla misura ammonta a 441 milioni di euro e viene esteso anche a circa 200mila docenti precari con contratto fino al 30 giugno. Le risorse potranno essere utilizzate anche per coprire spese ferroviarie, ampliando il perimetro degli acquisti consentiti.

Il governo sta preparando un decreto che prevede un aumento di 400 euro per la Carta docente.

Il governo sta per approvare un nuovo decreto sulla Carta docente.

