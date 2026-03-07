Acqua tra Molise e Puglia Decaro | Collegamento con Liscione rafforzerà sicurezza idrica

Il sindaco ha annunciato che il collegamento tra Liscione e altre aree rafforzerà la sicurezza idrica tra Molise e Puglia. La questione riguarda la gestione delle risorse idriche nelle due regioni, con un focus su come migliorare l’approvvigionamento per agricoltura e uso civile. La discussione si concentra sui progetti infrastrutturali necessari per garantire un rifornimento più stabile e sicuro.

Il presidente della Regione Puglia interviene sul sistema idrico condiviso tra le due regioni: "Fino a 60 milioni di metri cubi d’acqua all’anno" La gestione delle risorse idriche tra Puglia e Molise torna al centro del confronto istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare l’approvvigionamento d’acqua per l’agricoltura e per gli usi civili. Secondo Decaro, uno dei punti chiave della rete idrica è rappresentato dal nodo di Finocchito, infrastruttura su cui la Regione Puglia ha investito negli ultimi anni. Nel sito è stata realizzata una nuova vasca di accumulo da circa 70mila metri cubi, che si affianca alla struttura già esistente da 20mila metri cubi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Emergenza idrica: vertice Puglia-Molise per la condotta del Liscione Oggi pomeriggioDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questo pomeriggio il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro ha partecipato... Leggi anche: Schema idrico del Liscione, primo incontro tecnico tra Puglia e Molise Aggiornamenti e contenuti dedicati a Acqua tra Molise e Puglia Decaro.... Temi più discussi: Guerra dell’acqua? No, cooperazione. Ma le regole devono essere chiare.; Costo dell’acqua insostenibile, allarme degli albergatori; Bollette dell’acqua, raffica di aumenti in Molise: chiesto tavolo urgente con Grim Scarl e Regione; In Molise il Tubone resta sempre al centro del dibattito, ma ancora non c’è un assenso politico effettivo. Schema idrico del Liscione, primo incontro tecnico tra Puglia e MoliseSi è svolto il primo incontro tecnico dedicato allo sviluppo dello schema idrico del Liscione ... msn.com Incontro tra Puglia e Molise sulla condotta del Liscione, porterà 60 milioni di metri cubi di acquaSi è svolto il primo incontro tecnico dedicato allo sviluppo dello schema idrico del Liscione, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, del capo di gabinetto, Davide Pellegri ... foggiacittaaperta.it Anni fa ho letto "Cambiare l ' acqua ai fiori", in questo mese "tre"... Perrin mi ha stupito ancora... una storia di amicizia, alla ricerca dell' identità perché è l' altro che ci definisce. Per nulla scontato - facebook.com facebook Acqua S. Bernardo Cantù, Erick Green: “A Milano sarà una battaglia” @Sportando x.com