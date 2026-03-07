Acqua Parisi Lega attacca | Lo stop ai privati deciso dalla Giunta Fico azzera il modello Mastella Ora dica da che parte sta

La Giunta regionale guidata dal presidente Fico ha deciso di fermare le concessioni di acqua ai privati, una scelta che ha suscitato reazioni. Parisi, esponente della Lega, ha commentato accusando questa decisione di cancellare il modello adottato in passato e chiedendo pubblicamente chiarimenti sulla posizione ufficiale. La vicenda riguarda quindi le modalità di gestione delle risorse idriche e le implicazioni politiche della decisione.

La decisione della Giunta regionale guidata dal presidente Fico di fermare il modello di gestione misto pubblico-privato del servizio idrico rappresenta un fatto politico di grande rilevanza che incide direttamente anche sul futuro della gestione dell'acqua nella provincia di Benevento. – scrive in una nota Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Salvini Premier Benevento. Per anni il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la sua area politica hanno sostenuto con forza la scelta di procedere con un modello di gestione misto pubblico-privato, arrivando persino ad avviare una gara e chiedendo ai Comuni del Sannio di deliberare in quella direzione.