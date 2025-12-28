Terrorismo | Cisint Lega ' sinistra dica chiaramente da che parte sta'

L'intervento di Cisint (Lega) invita la sinistra a chiarire la propria posizione sul tema del terrorismo, sottolineando l'importanza di una presa di posizione netta da parte di Pd, AVS e M5S. La questione riguarda la coerenza tra il sostegno politico e culturale e il rifiuto di collegamenti con ambienti vicini a comportamenti terroristici, evidenziando la necessità di un confronto trasparente e responsabile.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “La sinistra dica chiaramente da che parte sta. Pd, AVS e M5S stanno con l'Italia o continuano a mantenere una vicinanza —politica e culturale— con associazioni e ambienti che sfiorano il sostegno al terrorismo? Perché non parliamo di episodi isolati, ma di una linea ben precisa". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Anna Cisint. "Lo dimostrano -sottolinea- le presenze in piazza: il 17 settembre, alla manifestazione organizzata da Music For Peace, erano lì il sindaco di Milano Beppe Sala, la sindaca di Genova Silvia Salis e il sindaco di Bologna Matteo Lepore ad ascoltare Mohammad Hannoun, lo stesso protagonista dell'iniziativa che preparava l'evento del 22 settembre in cui si chiedeva di 'bloccare tutto per Gaza'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Smascherato sistema pericolosissimo. Squarciato il velo. Le reazioni del centrodestra; Colpo alla rete del terrore Il centrodestra plaude e la sinistra tace.

