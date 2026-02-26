Ieri sera, nel corso della seconda puntata di Sanremo 2026, Achille Lauro non ha presentato Fedez, facendo saltare la scaletta. Ma cosa è accaduto in realtà? Ecco le ipotesi più plausibili. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, durante la quale non sono mancate le emozioni. Tra i co-conduttori della serata c’è stato anche Achille Lauro, protagonista di alcuni bellissimi momenti. Oltre a duettare sulle note di 16 marzo insieme a Laura Pausini, il cantante ha omaggiato le vittime della strage di Crans Montana e la performance ha commosso tutto il pubblico. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato, che non è sfuggito agli occhi attenti del web. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Achille Lauro non presenta Fedez e salta la scaletta, le ipotesi

Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scalettaPiccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da...

Giallo a Sanremo con Achille Lauro che non presenta Fedez, i motivi dietro al cambio scaletta in extremisCambio di scaletta all’ultimo e niente incontro ravvicinato tra Achille Lauro e Fedez: giallo durante la seconda serata di Sanremo 2026.

#AchilleLauro e #CelesteDallaPorta incoscienti giovani allo show SS26 di #DolceGabbana

Temi più discussi: Giallo a Sanremo con Achille Lauro che non presenta Fedez, i motivi dietro al cambio scaletta in extremis; Sanremo 2026, Achille Lauro per la prima volta in conduzione dopo 4 partecipazioni. FOTO; Sanremo, cambia la scaletta: il mistero di Fedez e Achille Lauro; Lauro doveva presentare Fedez a Sanremo 2026 ma la scaletta è cambiata: così si è evitato l’incontro.

Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scalettaPiccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta ufficiale. Era uno dei momenti più attesi, so ... tpi.it

Giallo a Sanremo con Achille Lauro che non presenta Fedez, i motivi dietro al cambio scaletta in extremisSanremo 2026, seconda serata: cambia la scaletta all'ultimo minuto, Achille Lauro non introduce Fedez e Marco Masini ... virgilio.it

Fanno discutere però le parole di presentazione pronunciate da Achille Lauro, che descrivendo il brano non nomina la Palestina - facebook.com facebook

Perché Achille Lauro ha cantato "Perdutamente", l'omaggio alle vittime di Crans-Montana x.com