Cardiochirurgia pediatrica napoletana sotto accusa | trapianti a rischio e un organo compromesso al Monaldi

La cardiochirurgia pediatrica a Napoli è finita sotto accusa dopo che un organo utilizzato per un trapianto al Monaldi si è rivelato compromesso, sollevando dubbi sulla sicurezza delle procedure. La vicenda ha portato alla luce problemi nella preparazione degli organi e mette in discussione la qualità dei trapianti effettuati nella struttura. Un cuore, giudicato “bruciato” durante la fase di prelievo, ha acceso ulteriori preoccupazioni tra medici e familiari dei piccoli pazienti.

Monaldi nel mirino: trapianti pediatrici, un cuore "bruciato" e nuove ombre sulla cardiochirurgia napoletana. Napoli – Una nuova ondata di preoccupazione investe il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Monaldi, a seguito di un esposto che Federconsumatori Campania si appresta a depositare. Al centro delle indagini, possibili criticità legate ai trapianti di cuore pediatrici, con particolare attenzione alle condizioni degli organi utilizzati e alle procedure adottate, dopo il tragico caso della piccola Pamela Dimitrova, deceduta nel 2024. Un bambino in condizioni critiche e la sospensione del programma di trapianti.