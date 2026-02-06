Ubriaco prende a pugni e accoltella la compagna | arrestato 54enne grave la donna

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver preso a pugni e accoltellato la sua compagna, una donna di circa 50 anni. L’aggressione è avvenuta in casa, dopo che l’uomo aveva bevuto troppo. La donna è stata portata in ospedale in condizioni gravi, con fratture multiple e ferite da taglio. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno fermato il 54enne, che ora deve rispondere di tentato omicidio.

Una 50enne è finita in ospedale in codice rosso con fratture multiple e tagli. Il compagno l'ha aggredita con un coltello, arrestato per tentato omicidio.

