Rutte a Trump | se sarete attaccati i vostri alleati saranno con voi

Durante un incontro con Donald Trump, il premier olandese Rutte ha sottolineato che, in caso di attacco agli Stati Uniti, i loro alleati, inclusa l’Europa, si schiereranno a supporto. Rutte ha ribadito con fermezza l’importanza della solidarietà internazionale, affermando che questa collaborazione rappresenta una garanzia assoluta per la sicurezza condivisa. Un messaggio di cooperazione e fiducia tra alleati, volto a rafforzare gli impegni reciproci in ambito di difesa.

Rutte a Trump: “C’è una cosa che ti ho sentito dire ieri e oggi: non eri assolutamente sicuro che gli europei sarebbero intervenuti in soccorso degli Stati Uniti se fossero stati attaccati. Lasciatemelo dire: lo faranno. E lo hanno fatto in Afghanistan, come sapete. Per ogni due americani che hanno pagato il prezzo più alto, c’era un soldato di un altro paese della NATO che non è tornato dalla sua famiglia. Quindi potete stare tranquilli: se mai gli Stati Uniti saranno sotto attacco, i vostri alleati saranno con voi. Assolutamente. C’è una garanzia assoluta. Voglio davvero dirvelo perché è importante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

