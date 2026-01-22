Rutte a Trump | se sarete attaccati i vostri alleati saranno con voi

Da imolaoggi.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro con Donald Trump, il premier olandese Rutte ha sottolineato che, in caso di attacco agli Stati Uniti, i loro alleati, inclusa l’Europa, si schiereranno a supporto. Rutte ha ribadito con fermezza l’importanza della solidarietà internazionale, affermando che questa collaborazione rappresenta una garanzia assoluta per la sicurezza condivisa. Un messaggio di cooperazione e fiducia tra alleati, volto a rafforzare gli impegni reciproci in ambito di difesa.

Rutte a Trump: “C’è una cosa che ti ho sentito dire ieri e oggi: non eri assolutamente sicuro che gli europei sarebbero intervenuti in soccorso degli Stati Uniti se fossero stati attaccati. Lasciatemelo dire: lo faranno. E lo hanno fatto in Afghanistan, come sapete. Per ogni due americani che hanno pagato il prezzo più alto, c’era un soldato di un altro paese della NATO che non è tornato dalla sua famiglia. Quindi potete stare tranquilli: se mai gli Stati Uniti saranno sotto attacco, i vostri alleati saranno con voi. Assolutamente. C’è una garanzia assoluta. Voglio davvero dirvelo perché è importante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

rutte a trump se sarete attaccati i vostri alleati saranno con voi

© Imolaoggi.it - Rutte a Trump: “se sarete attaccati i vostri alleati saranno con voi”

L’Iran a Trump: «Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele»L’Iran avverte che un eventuale attacco statunitense potrebbe provocare ripercussioni su basi negli Stati Uniti e in Israele.

“In Iran voglio la vittoria totale”, Trump spaventa Khamenei. Ma Teheran non si piega e promette: “Se attaccati, colpiremo le basi Usa in Medio Oriente”Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con l’ex presidente che ha espresso il desiderio di una vittoria totale contro Teheran.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Davos, Trump attacca Europa. Poi annuncia intesa Nato su Groenlandia; Groenlandia: Trump intesa con Rutte, stop ai dazi da febbraio; La svolta di Trump. Il presidente Usa: trovato accordo con Rutte sulla Groenlandia. E cancella i dazi per l'Europa; Rutte, 'la sovranità della Groenlandia non discussa con Trump'.

rutte a trump seL’accordo di Trump sulla Groenlandia, Golden Dome e diritti minerari. Rutte: non si è parlato di sovranitàIl segretario generale Nato a margine dei lavori di Davos: c’è ancora molto da fare. Il Consiglio Europeo resta cauto ... askanews.it

rutte a trump seGroenlandia, Rutte: Cinesi e russi sono sempre più attivi, bisogna proteggerla. Poi svela cosa ha detto TrumpLa questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante i suoi colloqui di mercoledì con il ... affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.