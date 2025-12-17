Milan Gimenez | scelta presa Leao giocherà? Maignan e il futuro Fullkrug offerta pronta ma …

Il Milan si prepara a un intenso periodo di mercato e sfide cruciali. Tra conferme, dubbi sulle formazioni e trattative in corso, i tifosi attendono notizie sui protagonisti e le strategie della squadra. Le parole di Maignan e Allegri si intrecciano con le ultime novità di calciomercato, mentre le operazioni per rinforzare il roster, come quella di Fullkrug, sono al centro dell’attenzione. Un’estate ricca di emozioni e incertezza per i rossoneri.

Milan, le parole di Maignan e Allegri in vista della sfida. Le ultime di calciomercato tra Fullkrug e Santiago Gimenez. FLASH – Milan, ecco la decisione sull'operazione di Gimenez: cosa sta succedendo; Milan, Gimenez si opera: fuori almeno sei settimane. E già cerca squadra per gennaio; Milan, lungo stop per Giménez? Si valuta l'operazione; Flash – Milan, ecco la decisione sull'operazione di Gimenez: cosa sta succedendo. Gimenez si opera alla caviglia e rovina i piani di mercato del Milan: ora l'unica alternativa è Füllkrug - I rossoneri hanno dovuto puntare sul 32enne tedesco, che arriverà a poco ma deve recuperare a sua volta da un infortun ... ilfattoquotidiano.it

Milan, Gimenez si opera: cosa succede ora e quando può tornare - Dopo un nuovo consulto in Olanda, l'ex attaccante del Feyenoord ha scelto di optare per l'intervento chirurgico: l'obiettivo del messicano è giocare il Mondiale ... msn.com

Gimenez si opera dopo l’infortunio: fissato il rientro, cosa succede ora al Milan sul mercato - Il Milan e Santiago Gimenez hanno deciso che l'operazione è la soluzione più giusta per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia ... fanpage.it

UNA CHANCE A GIMENEZ vivaelfutbol milan gimenez allegri seriea cassano adani ventola

Fullkrug è in cima alla lista dei desideri del Milan, soprattutto dopo il lungo stop che dovrà affrontare Gimenez Vi intrigherebbe anche in ottica Fantacalcio - facebook.com facebook

Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane x.com

