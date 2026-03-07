a2 femminile matelica a trieste serve la vittoria

Oggi la squadra femminile di A2 gioca a Trieste contro la Futurosa iVision alle 19. Il coach delle matelicesi, Alberto Matassini, ha sottolineato che la squadra avversaria si trova in una posizione di lotta tra i playoff e i playout, rendendo questa partita particolarmente importante per ottenere i punti necessari per la classifica.

Oggi la Halley Thunder gioca a Trieste contro la Futurosa iVision (ore 19). "È questa una squadra che sta lottando tra playoff e playout - dice Alberto Matassini, coach delle matelicesi –, quindi ha una forte necessità di punti. Per noi si tratta di una partita molto importante perché dobbiamo subito superare l’opaca prestazione della settimana scorsa con Umbertide e perché dobbiamo difendere con le unghie il primo posto in classifica che ci siamo meritati in questi primi cinque mesi di campionato. Gli ingredienti per farlo saranno come sempre due: solidità difensiva e forte identità offensiva fatta di ritmo e punti di riferimento". La Halley Thunder ha quattro lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice Alpo Villafranca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A2 femminile. C'è l'ostacolo Umbertide per la capolista Matelica

Coppa Italia A2 femminile. Matelica in semifinale

