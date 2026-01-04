Coppa Italia A2 femminile Matelica in semifinale

La squadra femminile di Matelica si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia A2, dopo la vittoria contro San Giovanni Valdarno con il punteggio di 71-67. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, con prestazioni importanti di Bacchini, Pilakouta e Gramaccioni. Ora, il team si prepara ad affrontare le prossime sfide in vista della fase finale della competizione.

Halley Thunder 71 San Giovanni Valdarno 67 HALLEY THUNDER MATELICA: Montesi, Trzeciak 6, Cabrini 5, Bacchini 24, Chiovato 2, Gramaccioni 9, Zamparini 3, Lo Russo, Bonvecchio 2, Lizzi 2, Offor 6, Pilakouta 12. All. Matassini. SAN GIOVANNI VALDARNO: Lazzaro 3, Merisio 8, Celani, Bernardi 24, Diakhoumpa 6, Mosetti 4, Takougang, Ovner 7, Favre 13, De Cassan 2. All. Garcia. Arbitri: Castellaneta di Bolzano e Pulina di Rivoli. Parziali: 17-18, 27-31 (10-13), 42-47 (15-16), 71-20 (29-20). Le matelicesi di coach Alberto Matassini vincono una gara incredibile e conquistano la semifinale di Coppa Italia di A2: domani alle 14 nella Cittadella dello Sport di Tortona affronteranno Costa Masnaga, che ha eliminato Bolzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia A2 femminile. Matelica in semifinale Leggi anche: A2 femminile. Matassini: "Matelica da applausi. A Umbertide è stata una battaglia» Leggi anche: A2 basket femminile. L’Halley Thunder si prepara alla final eight di Coppa Italia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A2A Final Eight 2026 Coppa Italia, tutti gli eventi durante la manifestazione; Final Eight Coppa Italia A2 Femminile - La presentazione dei quarti di finale; Basket Serie A2 Femminile, Pf Umbertide in campo nelle Final Eight di Coppa Italia; Coppa Italia Lbf a Tortona da sabato all’Epifania A2F senza Futurosa, c’è Alpo. Coppa italia A2 femminile. Sanga e Costamasnaga: avanti tutta - Inizia nel miglior modo possibile, a Tortona, la Coppa Italia di Serie A2 per le lombarde: passaggio in semifinale di Repower Sanga Milano e Limonta Costamasnaga. sport.quotidiano.net

