San Gennaro Vesuviano celebra la Sfilata di Carnevale 2026 tra tradizione identità e creatività

San Gennaro Vesuviano si anima con la “Sfilata di Carnevale 2026” dopo mesi di preparativi, attirando decine di gruppi e maschere colorate. La causa? La voglia di celebrare tradizione, identità e creatività nel cuore del paese. Alle 9:00 di venerdì 13 febbraio, Piazza Margherita si riempie di carri allegorici e costumi sfavillanti, pronti a incantare i presenti. È una giornata di festa che unisce comunità e fantasia, con un corteo che promette di sorprendere grandi e piccoli.

San Gennaro Vesuviano si prepara a vivere una giornata all’insegna della festa, dei colori e della partecipazione con la Sfilata di Carnevale, in programma venerdì 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 9:00, in Piazza Margherita. L’iniziativa rientra nel progetto “Il Respiro della Tradizione. un viaggio nella cultura e nelle emozioni del territorio – Maschera & Identità”, inserito nel Cartellone degli Eventi 20252026 della Città Metropolitana di Napoli, e rappresenta un importante momento di valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale del territorio. Protagonisti dell’evento saranno gli Istituti scolastici cittadini, che animeranno il centro con una colorata sfilata di studenti in maschera, costumi originali e performance creative. 🔗 Leggi su Parlami.eu

