Colori e Decori l’arte di trasformare ogni evento in un’esperienza indimenticabile

Colori e Decori, il laboratorio di San Lorenzello, ha trasformato feste ordinarie in ricordi speciali grazie a allestimenti e decorazioni personalizzate. La titolare, Lucia, crea composizioni con balloon e torte che catturano l’attenzione di tutti gli ospiti. Recentemente, ha decorato una festa di battesimo con un arco di palloncini colorati e una sweet table ricca di dolci eleganti. La cura nei dettagli rende ogni evento unico e coinvolgente. Ogni festa diventa così un’esperienza che rimane impressa nella memoria dei partecipanti.

Ci sono momenti che meritano qualcosa di più di una semplice festa: compleanni, nascite, anniversari, battesimi e prime comunioni sono tappe preziose, ricordi destinati a restare nel tempo. A renderli davvero speciali è Colori e Decori, il laboratorio di pasticceria di San Lorenzello che da anni è punto di riferimento nella Valle Telesina per chi desidera un evento curato, scenografico e completamente personalizzato. In via Telese, Colori e Decori non è soltanto pasticceria: è progettazione, creatività, studio dei dettagli. Ogni evento nasce da un confronto diretto con il cliente, per costruire un’atmosfera su misura, armonizzando colori, materiali, dolci e scenografie. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

