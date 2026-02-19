Colori e Decori l’arte di trasformare ogni evento in un’esperienza indimenticabile
Colori e Decori, il laboratorio di San Lorenzello, ha trasformato feste ordinarie in ricordi speciali grazie a allestimenti e decorazioni personalizzate. La titolare, Lucia, crea composizioni con balloon e torte che catturano l’attenzione di tutti gli ospiti. Recentemente, ha decorato una festa di battesimo con un arco di palloncini colorati e una sweet table ricca di dolci eleganti. La cura nei dettagli rende ogni evento unico e coinvolgente. Ogni festa diventa così un’esperienza che rimane impressa nella memoria dei partecipanti.
Ci sono momenti che meritano qualcosa di più di una semplice festa: compleanni, nascite, anniversari, battesimi e prime comunioni sono tappe preziose, ricordi destinati a restare nel tempo. A renderli davvero speciali è Colori e Decori, il laboratorio di pasticceria di San Lorenzello che da anni è punto di riferimento nella Valle Telesina per chi desidera un evento curato, scenografico e completamente personalizzato. In via Telese, Colori e Decori non è soltanto pasticceria: è progettazione, creatività, studio dei dettagli. Ogni evento nasce da un confronto diretto con il cliente, per costruire un’atmosfera su misura, armonizzando colori, materiali, dolci e scenografie. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Albero di Natale: i colori di moda, idee per i decori
Leggi anche: Colori e Decori celebra il Natale, l’8 dicembre giornata degustazione dei panettoni artigianaliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Questa mini-casa di 41mq è un playground di colori accesi, grafismi pop e arredi vintage mid-century; Renolit al Fensterbau. Da innovatore a trendsetter, da 80 anni; L’amore di Romeo e Giulietta ispira la nuova collezione di Montblanc presentata a Verona; Arte di infilatura delle perle: workshop di Roco Preziosi all'Istituto de' Bardi di Firenze.
Come addobbare l’albero di Natale 2024, i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsiCome addobbare l’albero di Natale 2024? Palline rosse, fiocchi di velluto e decori trasparenti a effetto ghiaccio: ecco quali sono i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi. Leggi le notizie in ... fanpage.it
Quali colori e fantasie scegliere per i costumi: la guida con tutte le tendenze mare per l’estate 2024Dalle righe marinière alle stampe animalier, dal color cioccolato alle tonalità metalliche, ecco tutte le fantasie e i colori di tendenza per i costumi dell’estate 2024. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it
Laboratorio creativo presso Colori e decori Il laboratorio ha avuto come obiettivi principali lo sviluppo della creatività, l’apprendimento pratico, la valorizzazione della collaborazione e del lavoro di squadra, la promozione dell’educazione alimentare. A.S. 2025/ facebook