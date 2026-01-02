Trovata Morta Victoria Jones figlia di Tommy Lee Jones Era in una camera d’hotel a San Francisco Le cause del decesso dell’attrice sono ignote

Da ilfattoquotidiano.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco. La 34enne era di passaggio nella città when è stata scoperta senza vita. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i fan dell’attrice. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Una notizia ha scosso il cinema statunitense. L’attrice Victoria Jones, 34 anni, è stata trovata morta nella sua camera d’hotel di San Francisco, in California. Secondo quanto riportato da Tmz, le cause del decesso sono ancora ignote. I vigili del fuoco hanno confermato a People di essere intervenuti per un’emergenza al Fairmont, un lussuoso hotel di San Francisco, intorno alle ore 2:50 dell’1 gennaio 2026. La polizia della città ha confermato che gli agenti sono intervenuti alle 3:14 per la segnalazione di una persona deceduta. Il medico legale ha fatto un primo sopralluogo, senza riuscire a identificare le cause del decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trovata morta victoria jones figlia di tommy lee jones era in una camera d8217hotel a san francisco le cause del decesso dell8217attrice sono ignote

© Ilfattoquotidiano.it - Trovata Morta Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Era in una camera d’hotel a San Francisco. Le cause del decesso dell’attrice sono ignote

Leggi anche: La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria,trovata morta in un hotel di San Francisco

Leggi anche: Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Victoria Jones trovata morta a San Francisco; La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta in un hotel di San Francisco; Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel la notte di Capodanno: aveva 34 anni; La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta all’resort di San Francisco.

trovata morta victoria jonesTrovata Morta Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Era in una camera d’hotel a San Francisco. Le cause del decesso dell’attrice sono ignote - L'attrice 34enne è stata trovata senza vita il 1° gennaio 2026. ilfattoquotidiano.it

trovata morta victoria jonesVictoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta in un hotel di San Francisco - Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, ... ciakmagazine.it

trovata morta victoria jonesLa figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta in un hotel di San Francisco - La giovane, 34 anni, aveva seguito brevemente le orme del padre, debuttando al suo fianco in Men in Black II, nel 2002. vanityfair.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.