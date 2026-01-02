Trovata Morta Victoria Jones figlia di Tommy Lee Jones Era in una camera d’hotel a San Francisco Le cause del decesso dell’attrice sono ignote

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco. La 34enne era di passaggio nella città when è stata scoperta senza vita. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i fan dell’attrice. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Una notizia ha scosso il cinema statunitense. L'attrice Victoria Jones, 34 anni, è stata trovata morta nella sua camera d'hotel di San Francisco, in California. Secondo quanto riportato da Tmz, le cause del decesso sono ancora ignote. I vigili del fuoco hanno confermato a People di essere intervenuti per un'emergenza al Fairmont, un lussuoso hotel di San Francisco, intorno alle ore 2:50 dell'1 gennaio 2026. La polizia della città ha confermato che gli agenti sono intervenuti alle 3:14 per la segnalazione di una persona deceduta. Il medico legale ha fatto un primo sopralluogo, senza riuscire a identificare le cause del decesso.

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta in un hotel di San Francisco - Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, ... ciakmagazine.it

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta in un hotel di San Francisco - La giovane, 34 anni, aveva seguito brevemente le orme del padre, debuttando al suo fianco in Men in Black II, nel 2002. vanityfair.it

