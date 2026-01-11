Perché i neonati sorridono e amano il cucù? C’è una spiegazione scientifica adorabile

Perché i neonati sorridono e amano il suono del cucù? Esiste una spiegazione scientifica che riguarda i processi di socializzazione e sviluppo cognitivo. Osservare un neonato ridere o sorridere rappresenta un momento di connessione e scoperta, frutto di meccanismi naturali che favoriscono l’interazione con il mondo circostante. Questa risposta comportamentale, sebbene semplice, rivela aspetti importanti della crescita e dell’apprendimento precoce.

Vedere un neonato scoppiare in una risata fragorosa è una delle esperienze più contagiose al mondo. Ma dietro quei gorgheggi e quei sorrisi sdentati non c'è solo pura gioia: esiste una complessa strategia di socializzazione e crescita cognitiva. La scienza ci spiega che l'umorismo infantile è il primo vero strumento che i piccoli usano per connettersi con noi, interpretare la realtà e, in un certo senso, "allenare" il proprio cervello. Prima ancora di saper parlare, i neonati utilizzano il sorriso e la risata come un linguaggio fondamentale. Secondo gli esperti, la risata dei bambini non avviene quasi mai in solitudine; è un atto profondamente sociale che richiede la presenza di un'altra persona.

