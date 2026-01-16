Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026

Gibellina, riconosciuta come Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026, segna un importante momento di valorizzazione culturale. La città, protagonista di una significativa rinascita artistica dopo il terremoto del Belice, continua a rappresentare un esempio di innovazione e impegno nel settore dell’arte contemporanea, consolidando il suo ruolo come centro di creatività e sviluppo culturale in Italia.

Gibellina è stata nominata Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026. Un riconoscimento che arriva a suggellare una lunga storia di trasformazione e ricerca artistica, iniziata dopo il terremoto del Belice e proseguita con coerenza fino a oggi. Più che una semplice ricostruzione urbana, quella di Gibellina è stata una sperimentazione continua, che ha visto convergere nel piccolo centro siciliano artisti di provenienze e linguaggi diversi, generando un paesaggio culturale inedito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

